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6 марта, 19:19 • 137057 просмотра

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Исландия выразила обеспокоенность наращиванием со стороны РФ военного потенциала в Арктике

Исландия выразила обеспокоенность наращиванием со стороны РФ военного потенциала в Арктике

Киев  •  УНН

 • 9024 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Исландия обеспокоена увеличением военного присутствия России в Арктике, однако признает право Москвы на охрану своих законных интересов в регионе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, пишет УНН.

“Мы признаем право России охранять законные интересы в области безопасности в регионе за счет эффективных средств обороны. Однако масштаб, скорость и явная амбициозность наращивания военного присутствия со стороны России в Арктике вызывает вопросы”, — сказал он. “На наш взгляд, наращивание военного потенциала в районах Крайнего Севера необходимо избегать”, — добавил министр.

Он также отметил, что для достижения стабильности в регионе необходимо избежать “гонки за ресурсами”. “Мы должны избежать гонки за ресурсами не только потому, что от этого выиграют все, но и потому, что таким образом удастся сохранить мир и стабильность в регионе”, — указал глава МИД Исландии.

Как сообщал УНН, Болтон потребовал бросить вызов росту военного влияния России в Арктике.

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