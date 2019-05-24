Исландия выразила обеспокоенность наращиванием со стороны РФ военного потенциала в Арктике
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Исландия обеспокоена увеличением военного присутствия России в Арктике, однако признает право Москвы на охрану своих законных интересов в регионе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, пишет УНН.
“Мы признаем право России охранять законные интересы в области безопасности в регионе за счет эффективных средств обороны. Однако масштаб, скорость и явная амбициозность наращивания военного присутствия со стороны России в Арктике вызывает вопросы”, — сказал он. “На наш взгляд, наращивание военного потенциала в районах Крайнего Севера необходимо избегать”, — добавил министр.
Он также отметил, что для достижения стабильности в регионе необходимо избежать “гонки за ресурсами”. “Мы должны избежать гонки за ресурсами не только потому, что от этого выиграют все, но и потому, что таким образом удастся сохранить мир и стабильность в регионе”, — указал глава МИД Исландии.
Как сообщал УНН, Болтон потребовал бросить вызов росту военного влияния России в Арктике.