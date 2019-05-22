Болтон зажадав кинути виклик зростанню військового впливу Росії в Арктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, виступаючи перед випускниками Академії берегової охорони в Нью-Лондоні в штаті Коннектикут, заявив, що вони допоможуть прокласти шлях до “відновлення американського лідерства в Арктиці”, повідомляє Associated Press, передає УНН.
“Ви допоможете Сполученим Штатам кинути виклик зростаючому російському військовому впливу в Арктиці і виступити проти незаконного домагання Китаю на “близькоарктичний статус”, — заявив чиновник.
Під час виступу Болтон також повідомив, що за допомогою американської програми Polar Security Cutter вдасться замінити старіючий флот криголамів берегової охорони США. Ця програма, підкреслив радник, “прокладе шлях до відновлення американського лідерства в Арктиці, яким занадто довго нехтували”.
“Сполучені Штати, — зауважив також радник президента США, — це арктична нація зі стійкими національними інтересами в регіоні”. “Як і наші арктичні союзники і партнери, ми хочемо, щоб Крайня Північ був регіоном низької напруженості”.
Як повідомляв УНН, Пентагон попередив про можливе збільшення Китаєм військових баз за кордоном.