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Пентагон попередив про можливе збільшення Китаєм військових баз за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Китайська влада може почати створювати нові військові бази за кордоном для забезпечення безпеки своїх економічних проектів. Відповідне припущення міститься в доповіді Пентагону про військовий потенціал КНР, згодом ці дані будуть представлені конгресу, повідомляє УНН.

Доповідь, зауважує Reuters, послідувала за першою офіційною публікацією Пекіном “Білої книги” з арктичної політиці. У цьому документі Китай виклав свої плани з розвитку судноплавних шляхів, відкритих в результаті глобального потепління, для формування “Полярного шовкового шляху” в Арктичному регіоні.

Подібне розширення китайської діяльності може призвести до збільшення військової присутності країни в Арктиці, включаючи розгортання підводних човнів як засіб стримування ядерних атак, говориться в доповіді, опублікованій на сайті Пентагону.

Крім того, зростаючу економічну, дипломатичну і військову вагу Китаю, відзначається в документі, керівники країни “використовують для встановлення регіональної переваги і розширення міжнародного впливу КНР”. “Прогрес Китаю в реалізації таких проектів, як „Один пояс, один шлях“, ймовірно, призведе до необхідності (розширення) військового базування за кордоном для забезпечення безпеки проектів”, — відзначили в Пентагоні.

Нагадуємо, Пентагон визнав загибель 120 мирних жителів в ході військових операцій США.

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