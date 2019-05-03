Пентагон предупредил о возможном увеличении Китаем военных баз за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Китайские власти могут начать создавать новые военные базы за рубежом для обеспечения безопасности своих экономических проектов. Соответствующее предположение содержится в докладе Пентагона о военном потенциале КНР, впоследствии эти данные будут представлены конгрессу, сообщает УНН.
Доклад, замечает Reuters, последовал за первой официальной публикацией Пекином “Белой книги” по арктической политике. В этом документе Китай изложил свои планы по развитию судоходных путей, открытых в результате глобального потепления, для формирования “Полярного шелкового пути” в Арктическом регионе.
Подобное расширение китайской деятельности может привести к увеличению военного присутствия страны в Арктике, включая развертывание подводных лодок в качестве средства сдерживания ядерных атак, говорится в докладе, опубликованном на сайте Пентагона.
Кроме того, растущий экономический, дипломатический и военный вес Китая, отмечается в документе, руководители страны “используют для установления регионального превосходства и расширения международного влияния КНР”. “Прогресс Китая в реализации таких проектов, как „Один пояс, один путь“, вероятно, приведет к необходимости (расширения) военного базирования за рубежом для обеспечения безопасности проектов”, — отметили в Пентагоне.
Напоминаем, Пентагон признал гибель 120 мирных жителей в ходе военных операций США.