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Пентагон визнав загибель 120 мирних жителів в ході військових операцій США

Пентагон визнав загибель 120 мирних жителів в ході військових операцій США

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Пентагон повідомив про 120 жертв військових операцій Сполучених Штатів серед мирного населення. Про це йдеться в доповіді Міноборони США, опублікованій на сайті відомства, передає УНН.

Документ був підготовлений за запитом конгресу. У звіті говориться, що в 2018 році в Іраку і Сирії загинули 42 людини, в Афганістані — 76 мирних жителів, а в Сомалі — двоє.

При цьому поранення в Афганістані отримали 58 жителів, а в Сирії та Іраку — сім.

“Хоча жертви серед цивільного населення є трагічною і неминучою частиною війни, жодна сила в історії не була більш прихильна справі обмеження шкоди цивільним особам, ніж військові США”, — наголошується в доповіді.

Наприкінці вересня 2018 року міжнародна коаліція на чолі з США визнала, що в результаті її ударів в Сирії і Іраку загинули 1144 мирних мешканця. При цьому підрахунки велися з серпня 2014 року.

Як повідомляв УНН, у лютому Пентагон почав вивчати дані про загибель мирних жителів під час військових операцій США.

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