Пентагон признал гибель 120 мирных жителей в ходе военных операций США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Пентагон сообщил о 120 жертвах военных операций Соединенных Штатов среди мирного населения. Об этом говорится в докладе Минобороны США, опубликованном на сайте ведомства, передает УНН.
Документ был подготовлен по запросу конгресса. В отчете говорится, что в 2018 году в Ираке и Сирии погибли 42 человека, в Афганистане — 76 мирных жителей, а в Сомали — двое.
При этом ранения в Афганистане получили 58 жителей, а в Сирии и Ираке — семь.
“Хотя жертвы среди гражданского населения являются трагической и неизбежной частью войны, ни одна сила в истории не была более привержена делу ограничения ущерба гражданским лицам, чем военные США”, — отмечается в докладе.
В конце сентября 2018 года международная коалиция во главе с США признала, что в результате ее ударов в Сирии и Ираке погибли 1144 мирных жителя. При этом подсчеты велись с августа 2014 года.
Как сообщал УНН, в феврале Пентагон начал изучать данные о гибели мирных жителей во время военных операций США.