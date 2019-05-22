Болтон потребовал бросить вызов росту военного влияния России в Арктике

“Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на “околоарктический статус”, — заявил чиновник.

Во время выступления Болтон также сообщил, что с помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны США. Эта программа, подчеркнул советник, “проложит путь к восстановлению американского лидерства в Арктике, которым слишком долго пренебрегали”.

“Соединенные Штаты, — заметил также советник президента США, — это арктическая нация с устойчивыми национальными интересами в регионе”. “Как и наши арктические союзники и партнеры, мы хотим, чтобы Крайний Север был регионом низкой напряженности”.

Как сообщал УНН, Пентагон предупредил о возможном увеличении Китаем военных баз за рубежом.