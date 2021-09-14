Кампанія з ревакцинації проти COVID-19 можлива у 2022 році - Шмигаль

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“Чому важливо всім вакцинуватися до кінця року. Наступного року ймовірно можлива ревакцинація. Можливо. Всі країни до цього готуються. Невідомо, які штами з’являтимуться, як вірус буде поводитись. Поєднання вакцинації та ревакцинації дуже не бажане, оскільки це збиватиме якийсь ритм”, — заявив прем’єр.

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На припущення прем’єр-міністра, при нинішньому темпі до кінця року вийде вакцинувати більшість дорослого населення.

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Під час прес-конференції Шмигаль також наголосив, що українська влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Згідно з останнім опитуванням, понад 50% українців не підтримують запровадження обов’язкової вакцинації проти COVID-19 для повнолітніх.



Також повідомлялося, що в Україні лише 7,6% осіб, яким понад 80 років, отримали принаймні одну дозу вакцини. В той же час, показник для осіб 40–59 років наближається до 20%.

Тим часом, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 4,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 10,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких — 135 тисяч, більшість з них — другою дозою.