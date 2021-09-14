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Україна наростила вакцинацію від COVID-19 за добу до 135 тисяч щеплень

Україна наростила вакцинацію від COVID-19 за добу до 135 тисяч щеплень

Київ • УНН

 • 18365 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 4,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 10,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 135 тисяч, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"135 223 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 13 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 54 523 людини, повністю імунізовані - 80 700 людей", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення; 353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 961 265 людей, з них отримали одну дозу – 5 961 263 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 884 904 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 846 167 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.

Тим часом, станом на кінець серпня, за даними експертів, принаймні однією дозою в Україні вакциновані були 13,4% осіб, при тому, що країни-лідери за темпами у Європі вже вакцинували від 60% населення щонайменше однією та від 40% — двома. Натомість, три українські регіони на кінець серпня все ще не досягли рівня вакцинації 10% населення — це були Волинська, Івано-Франківська та Рівненська області.

Такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені.

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