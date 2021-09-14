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Украина нарастила вакцинацию от COVID-19 за сутки до 135 тысяч прививок

Украина нарастила вакцинацию от COVID-19 за сутки до 135 тысяч прививок

Киев  •  УНН

 • 18352 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 4,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 10,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 135 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"135 223 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 13 сентября 2021 года. Одну дозу получили 54 523 человека, полностью иммунизированы - 80 700 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

В течение суток работали 300 мобильных бригад, 1004 пункты прививки; 353 центры вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 961 265 человек, из них получили одну дозу - 5 961 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 884 904 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 846 167 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.

Между тем, по состоянию на конец августа, по данным экспертов, по крайней мере одной дозой в Украине вакцинированы были 13,4% лиц, при том, что страны-лидеры по темпам в Европе уже вакцинировали от 60% населения не менее одной и от 40% - двумя дозами вакцыны. При этом, три украинские регионы на конец августа все еще не достигли уровня вакцинации 10% населения - это были Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости на COVID-19 с началом осени.

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