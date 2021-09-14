Украина нарастила вакцинацию от COVID-19 за сутки до 135 тысяч прививок

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 4,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 10,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 135 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.