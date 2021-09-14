Різке зростання: в Україні вже 2,32 млн випадків COVID-19, за добу - 3 332
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,32 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 вересня, - 3,3 тисячі, більше ніж подвоєння проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому майже 720 осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 13 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 718 осіб;
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- летальних випадків – 97;
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- одужало – 1 404 особи.
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- протестовано: методом ПЛР – 29 281 особа, методом ІФА – 8 413 осіб, експрес-тестами – 25 031 особа.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 321 156 осіб;
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- одужало – 2 223 272 особи;
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- летальних випадків – 54 457;
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- проведено ПЛР-тестувань – 12 309 029.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 364, медпрацівників – 58.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.
Однак, 13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набудуть чинності за тиждень - 20 вересня. Очікується, що Україну переведуть у "жовту" зону. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".