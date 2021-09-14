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Резкий рост: в Украине уже 2,32 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 332

Киев  •  УНН

 • 21534 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,32 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 сентября, - 3,3 тысячи, более чем удвоение по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти 720 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 13 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 718 человек;
  • летальных исходов - 97;
  • выздоровели - 1404 человека.
  • протестировано: методом ПЦР - 29 281 человек, методом ИФА - 8413 человек, экспресс-тестами - 25 031 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 321 156 человек;
  • выздоровели - 2 223 272 лица;
  • летальных исходов - 54 457;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 309 029.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 364, медработников - 58.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

Однако 13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступят в силу через неделю - 20 сентября. Ожидается, что Украину переведут в "желтую" зону. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".

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