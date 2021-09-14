Резкий рост: в Украине уже 2,32 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 332

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,32 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 сентября, - 3,3 тысячи, более чем удвоение по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти 720 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.