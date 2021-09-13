Більше половини українців проти обов'язкової вакцинації від COVID-19 - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Понад 50% українців не підтримують запровадження обов’язкової вакцинації проти COVID-19 для повнолітніх. Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, інформує УНН.
Деталі
За даними опитування, респонденти не підтримують запровадження обов’язкової вакцинації для всіх повнолітніх громадян: проти — майже 52%, за — трохи більше за 23% опитаних.
Водночас, коли йдеться про медичних працівників, то більше половини опитаних все-таки виступають за обов’язкову вакцинацію для цієї професійної групи.
Ще 42% підтримують обов’язкову вакцинацію для працівників освіти і 40% — для військовослужбовців та правоохоронців.
Отже, обов’язкову вакцинацію всіх повнолітніх громадян схвалюють 31,2% респондентів, які перехворіли (47,5% — проти), 56% підтримують обов’язкову вакцинацію медиків (26% — проти). 47% також підтримують вакцинацію освітян (32% — проти) і 43% — обов’язкову вакцинацію військових і правоохоронців (33% — проти).
Респонденти, які самі хворіли або ймовірно хворіли на COVID-19, здебільшого не проти вакцинуватися.
У людей, які зробили щеплення чи планують зробити його, основний мотив — бажання працювати у період посилення карантинних обмежень. Для молодих респондентів один із найвагоміших аргументів — можливість виїхати за кордон.
Додамо
Опитування провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом із Центром політичної соціології впродовж 14–24 серпня 2021 року.
Загалом було опитано 2001 респондента серед дорослого населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Нагадаємо
Лише 31% українців вважають, що зможуть отримати якісну медичну допомогу у державній лікарні.