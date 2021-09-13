Менше третини українців вважають, що отримають якісну меддопомогу в держлікарні - опитування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Лише 31% українців вважають, що зможуть отримати якісну медичну допомогу у державній лікарні. Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, інформує УНН.

Деталі

За даними опитування, уявлення українців про систему охорони здоров’я в країні доволі скептичні. 

63,5% опитаних вважають, що дефіцит ліків та потрібного обладнання — серйозна проблема в українській медичній системі. Така сама кількість респондентів вагомою проблемою називає брак місць у лікарнях під час спалаху захворювань.

Інші суттєві проблеми, на думку опитаних: відсутність потрібних спеціалістів, неоднозначність діагностування та лікування захворювань. Приблизно 40% респондентів заявили про проблему корупції серед медичних працівників.

Водночас істотних проблем респонденти не вбачають у питанні вакцинації проти COVID-19: менше за 20% вважають, що існують серйозні проблеми під час запису на вакцинацію.

Важливо, що уявлення респондентів про такі проблеми у системі охорони здоров’я відрізняються залежно від типу населеного пункту: жителі столиці вбачають суттєво менше проблем у медичній системі, аніж жителі інших міст та сіл.

Лише 31% респондентів вірить у те, що отримають повну та якісну медичну допомогу в державній чи комунальній лікарні у разі захворювання. 28% — взагалі в це не вірять, а 33% скоріше не впевнені.

Додамо

Опитування провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом із Центром політичної соціології впродовж 14–24 серпня 2021 року.

Загалом було опитано 2001 респондента серед дорослого населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19. Щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Щеплення роблять вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna.

Також у липні для екстреного медичного застосування зареєстрували вакцину від Johnson & Johnson.

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