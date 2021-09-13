Менее трети украинцев считают, что получат качественную медпомощь в госбольнице - опрос

Детали

По данным опроса, представления украинцев о системе здравоохранения в стране достаточно скептичные.

63,5% опрошенных считают, что дефицит лекарств и необходимого оборудования — серьезная проблема в украинской медицинской системе. Такое же количество респондентов весомой проблемой называет нехватку мест в больницах во время вспышки заболеваний.

Другие существенные проблемы, по мнению опрошенных: отсутствие нужных специалистов, неоднозначность диагностирования и лечения заболеваний. Примерно 40% респондентов заявили о проблеме коррупции среди медицинских работников.

В то же время существенных проблем респонденты не видят в вакцинации от COVID-19: менее 20% считают, что существуют серьезные проблемы во время записи на вакцинацию.

Важно, что представление респондентов о проблемах в системе здравоохранения отличаются в зависимости от типа населенного пункта: жители столицы видят существенно меньше проблем в медицинской системе, чем жители других городов и сел.

Лишь 31% респондентов верит в то, что получит полную и качественную медицинскую помощь в государственной или коммунальной больнице в случае заболевания. 28% — вообще в это не верят, а 33% скорее не уверены.

Добавим

Опрос провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14–24 августа 2021 года.

Всего был опрошен 2001 респондент среди взрослого населения Украины (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации от COVID-19. Прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Прививки делают вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna.

Также в июле для экстренного медицинского применения зарегистрировали вакцину от Johnson & Johnson.