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Более половины украинцев против обязательной вакцинации от COVID-19 - опрос

Более половины украинцев против обязательной вакцинации от COVID-19 - опрос

Киев  •  УНН

 • 12921 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Более 50% украинцев не поддерживают введение обязательной вакцинации от COVID-19 для совершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

Детали

По данным опроса, респонденты не поддерживают введение обязательной вакцинации для всех совершеннолетних граждан: против — почти 52%, за — чуть больше 23% опрошенных.

В то же время, когда речь идет о медицинских работников, то более половины опрошенных все же выступают за обязательную вакцинацию для этой профессиональной группы.

Еще 42% поддерживают обязательную вакцинацию для работников образования и 40% — для военнослужащих и правоохранителей.

Итак, обязательную вакцинацию всех совершеннолетних граждан одобряют 31,2% респондентов, переболевшие (47,5% — против), 56% поддерживают обязательную вакцинацию медиков (26% - против). 47% также поддерживают вакцинацию педагогов (32% — против) и 43% — обязательную вакцинацию военных и правоохранителей (33% — против).

Респонденты, которые сами болели или, вероятно, болели COVID-19, в основном не против вакцинироваться.

У людей, которые сделали прививку или планируют ее сделать, основной мотив — желание работать в период усиления карантинных ограничений. Для молодых респондентов один из главных аргументов — возможность выезда за границу.

Добавим

Опрос провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года.

Всего был опрошен 2001 респондент среди взрослого населения Украины (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним

Лишь 31% украинцев считают, что смогут получить качественную медицинскую помощь в государственной больнице.

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