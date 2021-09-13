Более половины украинцев против обязательной вакцинации от COVID-19 - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Более 50% украинцев не поддерживают введение обязательной вакцинации от COVID-19 для совершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.
Детали
По данным опроса, респонденты не поддерживают введение обязательной вакцинации для всех совершеннолетних граждан: против — почти 52%, за — чуть больше 23% опрошенных.
В то же время, когда речь идет о медицинских работников, то более половины опрошенных все же выступают за обязательную вакцинацию для этой профессиональной группы.
Еще 42% поддерживают обязательную вакцинацию для работников образования и 40% — для военнослужащих и правоохранителей.
Итак, обязательную вакцинацию всех совершеннолетних граждан одобряют 31,2% респондентов, переболевшие (47,5% — против), 56% поддерживают обязательную вакцинацию медиков (26% - против). 47% также поддерживают вакцинацию педагогов (32% — против) и 43% — обязательную вакцинацию военных и правоохранителей (33% — против).
Респонденты, которые сами болели или, вероятно, болели COVID-19, в основном не против вакцинироваться.
У людей, которые сделали прививку или планируют ее сделать, основной мотив — желание работать в период усиления карантинных ограничений. Для молодых респондентов один из главных аргументов — возможность выезда за границу.
Добавим
Опрос провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года.
Всего был опрошен 2001 респондент среди взрослого населения Украины (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.
Напомним
Лишь 31% украинцев считают, что смогут получить качественную медицинскую помощь в государственной больнице.