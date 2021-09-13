В Україні найменший відсоток вакцинованих серед громадян старше 80 років - опитування

Деталі

За даними опитування, причини того, що найстарші українці найменше вакциновані полягають радше у незадовільній організаційній роботі уряду.

Стосовно основних аргументів “за” вакцинацію, то серед тих людей, які здійснили щеплення чи планують зробити його у короткотерміновій перспективі, основним мотивом є бажання працювати у період посилення карантинних обмежень.

Як основний аргумент “за” вакцинацію це твердження обрали навіть більше людей, ніж безпечність та ефективність вакцини. Існують також відмінності у вікових групах. З віком потреба працювати в період локдауну зменшується, і для старших респондентів більшу вагу набирають рекомендації лікарів. Для молодих респондентів однимі з найвагоміших аргументів є можливість виїзду за кордон.

Доповнення

Опитування провів Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом із Центром політичної соціології впродовж 14–24 серпня 2021 року.

Загалом було опитано 2001 респондента серед дорослого населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо

Лише 31% українців вважають, що зможуть отримати якісну медичну допомогу у державній лікарні.