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В Украине наименьший процент вакцинированных среди граждан старше 80 лет - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Украине только 7,6% лиц, старше 80 лет, которые получили хотя бы одну дозу вакцины. В то же время, показатель для лиц 40-59 лет приближается к 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

Детали

По данным опроса, причины того, что старшие украинцы менее вакцинированы заключаются скорее в неудовлетворительной организационной работе правительства.

Относительно основных аргументов "за" вакцинацию, то среди тех людей, которые сделали прививки или планируют сделать их в краткосрочной перспективе, основным мотивом является желание работать в период усиления карантинных ограничений.

В качестве основного аргумента "за" вакцинацию это утверждение выбрали даже больше людей, чем безопасность и эффективность вакцины. Существуют также различия в возрастных группах. С возрастом потребность работать в период локдауна уменьшается, и для старших респондентов больший вес получают рекомендации врачей. Для молодых респондентов одним и из самых весомых аргументов является возможность выезда за границу.

Дополнение

Опрос провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года.

Всего было опрошено 2001 респондента среди взрослого населения Украины (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним

Лишь 31% украинцев считают, что смогут получить качественную медицинскую помощь в государственной больнице.

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