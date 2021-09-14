Кампания по ревакцинации против COVID-19 возможна в 2022 году - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году возможно проведение кампании по ревакцинации против коронавирусной болезни. Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Почему важно всем вакцинироваться до конца года. В следующем году вероятно возможна ревакцинация. Возможно. Все страны к этому готовятся. Неизвестно, какие штаммы будут появляться, как вирус будет себя вести. Сочетание вакцинации и ревакцинации очень не желательно, поскольку это будет сбивать некий ритм”, — заявил премьер.
Детали
На предположение премьер-министра, при нынешнем темпе до конца года выйдет вакцинировать большинство взрослого населения.
Добавим
Во время пресс-конференции Шмыгаль также подчеркнул, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса.
Согласно последнему опросу, более 50% украинцев не поддерживают введение обязательной вакцинации против COVID-19 для совершеннолетних.
Также сообщалось, что в Украине только 7,6% лиц, старше 80 лет, получили хотя бы одну дозу вакцины. В то же время, показатель для лиц 40-59 лет приближается к 20%.
Между тем, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 4,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 10,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых — 135 тысяч, большинство из них — второй дозой.