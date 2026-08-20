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Financial Times

Кабмін звільнив частину промислових споживачів від обмежень електропостачання - кого це стосується

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Промислові та комерційні споживачі з 80% власної генерації, розподіленої енергії або імпорту не підпадатимуть під обмеження. Уряд очікує зростання генерації та імпорту.

Кабмін звільнив частину промислових споживачів від обмежень електропостачання - кого це стосується

Промислові та комерційні споживачі, які щонайменше на 80% забезпечують власне енергоспоживання з визначених джерел, не підпадатимуть під заходи з обмеження електропостачання. Про це 20 серпня повідомили в Міністерстві енергетики України, передає УНН.

Деталі

Уряд ухвалив рішення, яке передбачає додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії. Сталося це за ініціативи профільного міністерства.

Згідно з новими правилами, обмеження електропостачання не застосовуватимуть до промислових та комерційних споживачів, які щонайменше 80% спожитої електроенергії отримують за рахунок власного виробництва, розподіленої генерації або імпорту. Зокрема, йдеться про електроенергію, вироблену самим підприємством, а також про постачання від об'єктів розподіленої генерації в межах території одного оператора системи розподілу.

Механізм поширюватиметься, зокрема, на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації.

У Міненерго очікують, що це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, передусім у регіонах, де відчувається дефіцит електроенергії.

Ще одним джерелом, яке враховуватиметься для виконання 80-відсоткового критерію, стане імпортована електроенергія. В уряді розраховують, що такий підхід сприятиме збільшенню її імпорту на ринкових умовах.

Для роботи нового механізму рішення також визначає порядок взаємодії між НЕК "Укренерго", операторами систем розподілу, електропостачальниками, виробниками електроенергії на об'єктах розподіленої генерації та безпосередньо споживачами. Таким чином уряд прагне заохотити бізнес інвестувати у власні та локальні генеруючі потужності й водночас збільшити обсяги електроенергії, доступної в українській енергосистемі.

Нагадаємо

На початку серпня 2026 року Кабмін змінив правила формування переліків критичних об'єктів для енергопостачання.

Олександра Василенко

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