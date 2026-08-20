Кабмин освободил часть промышленных потребителей от ограничений электроснабжения - кого это касается

Промышленные и коммерческие потребители, которые не менее чем на 80% обеспечивают собственное энергопотребление из определённых источников, не будут подпадать под меры по ограничению электроснабжения. Об этом 20 августа сообщили в Министерстве энергетики Украины, передаёт УНН.

Детали

Правительство приняло решение, предусматривающее дополнительные стимулы для развития распределённой генерации и увеличения импорта электроэнергии. Это произошло по инициативе профильного министерства.

Согласно новым правилам, ограничения электроснабжения не будут применяться к промышленным и коммерческим потребителям, которые не менее 80% потребляемой электроэнергии получают за счёт собственного производства, распределённой генерации или импорта. В частности, речь идёт об электроэнергии, произведённой самим предприятием, а также о поставках от объектов распределённой генерации в пределах территории одного оператора системы распределения.

Механизм будет распространяться, в частности, на газопоршневые и газотурбинные установки распределённой генерации.

В Минэнерго ожидают, что это будет стимулировать строительство новых генерирующих мощностей, прежде всего в регионах, где ощущается дефицит электроэнергии.

Ещё одним источником, который будет учитываться для выполнения 80-процентного критерия, станет импортируемая электроэнергия. В правительстве рассчитывают, что такой подход будет способствовать увеличению её импорта на рыночных условиях.

Для работы нового механизма решение также определяет порядок взаимодействия между НЭК "Укрэнерго", операторами систем распределения, электропоставщиками, производителями электроэнергии на объектах распределённой генерации и непосредственно потребителями. Таким образом правительство стремится побудить бизнес инвестировать в собственные и локальные генерирующие мощности и одновременно увеличить объёмы электроэнергии, доступной в украинской энергосистеме.

Напомним

В начале августа 2026 года Кабмин изменил правила формирования перечней критических объектов для энергоснабжения.