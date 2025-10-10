Кабмін затвердив платформу "Пульс" для комунікації бізнесу з владою

Кабінет міністрів України затвердив платформу "Пульс", як державний сервіс для комунікації уряду і бізнесу. Зараз на платформі зафіксовано 270 тисяч відгуків та 25 тисяч коментарів від підприємців, повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко, пише УНН.

Кабмін ухвалив постанову, яка закріплює платформу "Пульс" як державний сервіс для комунікації підприємців із владою. Те, що починалося як ініціатива для зворотного зв’язку, стало частиною державної політики "Зроблено в Україні" - заявила Свириденко.

Глава уряду додала, що на платформі "Пульс" вже 270 тисяч відгуків і 25 тисяч коментарів бізнесу, платформа працює у кабінеті платника податків і в шести регіонах.

Плануємо на "Пульсі" також запустити електронні бізнес-петиції до держорганів та публічний дашборд - додала прем’єр-міністр.

