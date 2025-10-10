$41.510.10
19:08 • 1862 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
17:04 • 10574 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17 • 21209 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 17466 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 16665 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 22590 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 31482 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 35006 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 18217 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18782 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Кабмин утвердил платформу "Пульс" для коммуникации бизнеса с властью

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Кабинет министров Украины утвердил платформу "Пульс" как государственный сервис для коммуникации правительства и бизнеса. На платформе уже зафиксировано 270 тысяч отзывов и 25 тысяч комментариев от предпринимателей.

Кабмин утвердил платформу "Пульс" для коммуникации бизнеса с властью

Кабинет министров Украины утвердил платформу "Пульс" как государственный сервис для коммуникации правительства и бизнеса. Сейчас на платформе зафиксировано 270 тысяч отзывов и 25 тысяч комментариев от предпринимателей, сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.

Кабмин принял постановление, которое закрепляет платформу "Пульс" как государственный сервис для коммуникации предпринимателей с властью. То, что начиналось как инициатива для обратной связи, стало частью государственной политики "Сделано в Украине"

 - заявила Свириденко.

Глава правительства добавила, что на платформе "Пульс" уже 270 тысяч отзывов и 25 тысяч комментариев бизнеса, платформа работает в кабинете налогоплательщика и в шести регионах.

Планируем на "Пульсе" также запустить электронные бизнес-петиции в госорганы и публичный дашборд 

- добавила премьер-министр.

Дополнение

Государственная налоговая служба сообщила, в Украине вступили в силу изменения в законодательство, упрощающие условия освобождения от уплаты единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей и других самозанятых граждан. Отныне для тех, за кого ЕСВ уже уплатил работодатель, не обязательно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться льготой.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Государственная налоговая служба Украины
Юлия Свириденко
Украина