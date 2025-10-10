Кабмин утвердил платформу "Пульс" для коммуникации бизнеса с властью
Киев • УНН
Кабинет министров Украины утвердил платформу "Пульс" как государственный сервис для коммуникации правительства и бизнеса. Сейчас на платформе зафиксировано 270 тысяч отзывов и 25 тысяч комментариев от предпринимателей, сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.
Кабмин принял постановление, которое закрепляет платформу "Пульс" как государственный сервис для коммуникации предпринимателей с властью. То, что начиналось как инициатива для обратной связи, стало частью государственной политики "Сделано в Украине"
Глава правительства добавила, что на платформе "Пульс" уже 270 тысяч отзывов и 25 тысяч комментариев бизнеса, платформа работает в кабинете налогоплательщика и в шести регионах.
Планируем на "Пульсе" также запустить электронные бизнес-петиции в госорганы и публичный дашборд
Государственная налоговая служба сообщила, в Украине вступили в силу изменения в законодательство, упрощающие условия освобождения от уплаты единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей и других самозанятых граждан. Отныне для тех, за кого ЕСВ уже уплатил работодатель, не обязательно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться льготой.