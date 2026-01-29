Кабмін виділив 3,28 млрд гривень на науку за новою формулою: що змінилось для науковців

Кабінет міністрів України ухвалив рішення спрямувати 3,28 млрд гривень додаткового фінансування науковим установам та закладам вищої освіти за результатами державної атестації. При цьому розподіл коштів вперше буде проводитися за формульним механізмом - залежно від атестаційної групи, масштабів установи та результативності її діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Деталі

Раніше система фінансування науки в Україні будувалася на базових механізмах підтримки діяльності наукових установ. Тоді обсяги фінансування визначалися за кількістю ставок і площ та майже не враховували відмінності в ефективності наукової роботи, масштабах діяльності чи потенціалі розвитку окремих установ.

Як зазначили у МОН України, уряд переглянув підхід до використання результатів державної атестації. Відтепер саме вони стали основою для ухвалення рішень щодо обсягів і структури базового фінансування.

Крім того, у межах 3,28 млрд гривень:

приблизно 2 млрд гривень спрямовано на оплату праці;

понад 500 млн гривень - на інфраструктуру та обладнання;

орієнтовно 300 млн гривень - на розвиток установ;

понад 100 млн гривень - на ініціативні дослідження.

На практиці це означає зростання заробітних плат у низці установ на 30-70%, вперше - можливість інвестувати в обладнання без прив’язки до грантів, а також створення умов для довгострокового планування розвитку найспроможніших установ та університетів - йдеться в повідомленні.

