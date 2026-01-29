Кабмін виділив 3,28 млрд гривень на науку за новою формулою: що змінилось для науковців

$42.770.19
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 10682 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 19768 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 21176 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 19393 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 18504 перегляди
В Україні створюють командування "малої" ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 19530 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
28 січня, 15:18 • 22046 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
28 січня, 14:57 • 14849 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26513 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
Трамп запускає програму "рахунків Трампа": $1000 для кожної дитини при народженні у США
У французькому Куршевелі спалахнула масштабна пожежа в елітному готелі
Глава МЗС Естонії закликає прискорити ухвалення 20-го пакета санкцій проти рф
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 15:20 • 95092 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 13:14 • 93148 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик
Кабмін виділив 3,28 млрд гривень на науку за новою формулою: що змінилось для науковців

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Кабмін спрямував 3,28 млрд гривень на фінансування наукових установ та ЗВО за результатами атестації. Розподіл коштів вперше відбудеться за формульним механізмом, враховуючи групу, масштаби та результативність роботи.

Кабмін виділив 3,28 млрд гривень на науку за новою формулою: що змінилось для науковців

Кабінет міністрів України ухвалив рішення спрямувати 3,28 млрд гривень додаткового фінансування науковим установам та закладам вищої освіти за результатами державної атестації. При цьому розподіл коштів вперше буде проводитися за формульним механізмом - залежно від атестаційної групи, масштабів установи та результативності її діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Деталі

Раніше система фінансування науки в Україні будувалася на базових механізмах підтримки діяльності наукових установ. Тоді обсяги фінансування визначалися за кількістю ставок і площ та майже не враховували відмінності в ефективності наукової роботи, масштабах діяльності чи потенціалі розвитку окремих установ.

Як зазначили у МОН України, уряд переглянув підхід до використання результатів державної атестації. Відтепер саме вони стали основою для ухвалення рішень щодо обсягів і структури базового фінансування.

Крім того, у межах 3,28 млрд гривень:

  • приблизно 2 млрд гривень спрямовано на оплату праці;
    • понад 500 млн гривень - на інфраструктуру та обладнання;
      • орієнтовно 300 млн гривень - на розвиток установ;
        • понад 100 млн гривень - на ініціативні дослідження.

          На практиці це означає зростання заробітних плат у низці установ на 30-70%, вперше - можливість інвестувати в обладнання без прив’язки до грантів, а також створення умов для довгострокового планування розвитку найспроможніших установ та університетів

          - йдеться в повідомленні.

          Підвищені зарплати вчителям почнуть надходити цього тижня, є доручення пропрацювати питання по областях - Прем'єр

          Євген Устименко

