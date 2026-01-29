$42.770.19
Кабмин выделил 3,28 млрд гривен на науку по новой формуле: что изменилось для ученых

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Кабмин направил 3,28 млрд гривен на финансирование научных учреждений и вузов по результатам аттестации. Распределение средств впервые произойдет по формульному механизму, учитывая группу, масштабы и результативность работы.

Кабмин выделил 3,28 млрд гривен на науку по новой формуле: что изменилось для ученых

Кабинет министров Украины принял решение направить 3,28 млрд гривен дополнительного финансирования научным учреждениям и учреждениям высшего образования по результатам государственной аттестации. При этом распределение средств впервые будет проводиться по формульному механизму - в зависимости от аттестационной группы, масштабов учреждения и результативности его деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

Ранее система финансирования науки в Украине строилась на базовых механизмах поддержки деятельности научных учреждений. Тогда объемы финансирования определялись по количеству ставок и площадей и почти не учитывали различия в эффективности научной работы, масштабах деятельности или потенциале развития отдельных учреждений.

Как отметили в МОН Украины, правительство пересмотрело подход к использованию результатов государственной аттестации. Отныне именно они стали основой для принятия решений относительно объемов и структуры базового финансирования.

Кроме того, в рамках 3,28 млрд гривен:

  • примерно 2 млрд гривен направлено на оплату труда;
    • более 500 млн гривен - на инфраструктуру и оборудование;
      • ориентировочно 300 млн гривен - на развитие учреждений;
        • более 100 млн гривен - на инициативные исследования.

          На практике это означает рост заработных плат в ряде учреждений на 30-70%, впервые - возможность инвестировать в оборудование без привязки к грантам, а также создание условий для долгосрочного планирования развития наиболее способных учреждений и университетов

          - говорится в сообщении.

          Евгений Устименко

