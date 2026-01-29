Кабмин выделил 3,28 млрд гривен на науку по новой формуле: что изменилось для ученых
Киев • УНН
Кабмин направил 3,28 млрд гривен на финансирование научных учреждений и вузов по результатам аттестации. Распределение средств впервые произойдет по формульному механизму, учитывая группу, масштабы и результативность работы.
Кабинет министров Украины принял решение направить 3,28 млрд гривен дополнительного финансирования научным учреждениям и учреждениям высшего образования по результатам государственной аттестации. При этом распределение средств впервые будет проводиться по формульному механизму - в зависимости от аттестационной группы, масштабов учреждения и результативности его деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Детали
Ранее система финансирования науки в Украине строилась на базовых механизмах поддержки деятельности научных учреждений. Тогда объемы финансирования определялись по количеству ставок и площадей и почти не учитывали различия в эффективности научной работы, масштабах деятельности или потенциале развития отдельных учреждений.
Как отметили в МОН Украины, правительство пересмотрело подход к использованию результатов государственной аттестации. Отныне именно они стали основой для принятия решений относительно объемов и структуры базового финансирования.
Кроме того, в рамках 3,28 млрд гривен:
- примерно 2 млрд гривен направлено на оплату труда;
- более 500 млн гривен - на инфраструктуру и оборудование;
- ориентировочно 300 млн гривен - на развитие учреждений;
- более 100 млн гривен - на инициативные исследования.
На практике это означает рост заработных плат в ряде учреждений на 30-70%, впервые - возможность инвестировать в оборудование без привязки к грантам, а также создание условий для долгосрочного планирования развития наиболее способных учреждений и университетов
Повышенные зарплаты учителям начнут поступать на этой неделе, есть поручение проработать вопрос по областям - Премьер27.01.26, 13:59 • 3106 просмотров