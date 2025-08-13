Кабмін сьогодні планує ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що уряд сьогодні планує ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів, передає УНН.

Сьогодні на засіданні Уряду плануємо ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Зосереджуємося на безпеці, житлі, пільгах, освіті, медицині та підтримці бізнесу - йдеться у повідомленні.

Україна виділить 300 мільйонів на підтримку вишів у прифронтових регіонах - Зеленський