Кабмін сьогодні планує ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - Свириденко
Київ • УНН
Юлія Свириденко анонсувала ухвалення першого пакету рішень для підтримки прифронтових регіонів. Фокус на безпеці, житлі, пільгах, освіті, медицині та бізнесі.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що уряд сьогодні планує ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів, передає УНН.
Сьогодні на засіданні Уряду плануємо ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Зосереджуємося на безпеці, житлі, пільгах, освіті, медицині та підтримці бізнесу
