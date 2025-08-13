$41.430.02
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 8442 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 18400 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 36383 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 23647 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 40667 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 24531 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 52461 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32904 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 67540 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Кабмін сьогодні планує ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - Свириденко

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Юлія Свириденко анонсувала ухвалення першого пакету рішень для підтримки прифронтових регіонів. Фокус на безпеці, житлі, пільгах, освіті, медицині та бізнесі.

Кабмін сьогодні планує ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що уряд сьогодні планує ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів, передає УНН.

Сьогодні на засіданні Уряду плануємо ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Зосереджуємося на безпеці, житлі, пільгах, освіті, медицині та підтримці бізнесу 

- йдеться у повідомленні.

Україна виділить 300 мільйонів на підтримку вишів у прифронтових регіонах - Зеленський26.07.25, 22:36 • 6847 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко