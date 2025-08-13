Кабмин сегодня планирует принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов - Свириденко
Киев • УНН
Юлия Свириденко анонсировала принятие первого пакета решений для поддержки прифронтовых регионов. Фокус на безопасности, жилье, льготах, образовании, медицине и бизнесе.
Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, что правительство сегодня планирует принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов, передает УНН.
Сегодня на заседании Правительства планируем принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Сосредотачиваемся на безопасности, жилье, льготах, образовании, медицине и поддержке бизнеса
Украина выделит 300 миллионов на поддержку вузов в прифронтовых регионах - Зеленский26.07.25, 22:36 • 6847 просмотров