Кабмин сегодня планирует принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов - Свириденко

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13:12 • 3912 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 11529 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 20401 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 39774 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 25298 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 43053 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 54253 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33256 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 69089 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83838 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярные новости
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 48097 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 27321 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 10882 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 34913 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 14758 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 39771 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 43052 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 54253 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 69089 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 44348 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Скотт Бессент
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Аляска
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 5332 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 27841 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 48599 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 24881 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 32365 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot
Ми-8
Truth Social
Нью-Йорк Таймс

Кабмин сегодня планирует принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов - Свириденко

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Юлия Свириденко анонсировала принятие первого пакета решений для поддержки прифронтовых регионов. Фокус на безопасности, жилье, льготах, образовании, медицине и бизнесе.

Кабмин сегодня планирует принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, что правительство сегодня планирует принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов, передает УНН.

Сегодня на заседании Правительства планируем принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Сосредотачиваемся на безопасности, жилье, льготах, образовании, медицине и поддержке бизнеса

- говорится в сообщении.

Украина выделит 300 миллионов на поддержку вузов в прифронтовых регионах - Зеленский26.07.25, 22:36 • 6847 просмотров

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Юлия Свириденко