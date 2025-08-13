Кабмин сегодня планирует принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, что правительство сегодня планирует принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов, передает УНН.

Сегодня на заседании Правительства планируем принять первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Сосредотачиваемся на безопасности, жилье, льготах, образовании, медицине и поддержке бизнеса - говорится в сообщении.

Украина выделит 300 миллионов на поддержку вузов в прифронтовых регионах - Зеленский