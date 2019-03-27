Кабмін схвалив звіт про Держбюджет 2018
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Кабінет міністрів України під час засідання 27 березня схвалив звіт про виконання Державного бюджету за 2018 рік, повідомляє УНН.
Урядовці схвалили звіт про виконання минулорічного Держбюджету з доходами 928 млрд гривень, витратами 980,8 млрд гривень, а також обсягом повернення кредитів - майже 6,8 млрд гривень.
Зазначається також, що зростання капітальних видатків Державного бюджету у розмірі 69,8 млрд гривень в 2018 році, що більше, ніж в 2017 році приблизно в 1,7 раза.
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Схвалений урядовцями документ буде поданий до Верховної Ради, Рахункової палати та Президентові України.
Як повідомляв УНН, дефіцит Держбюджету сягнув 13,6 млрд грн.
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