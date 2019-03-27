Кабмін схвалив звіт про Держбюджет 2018

Урядовці схвалили звіт про виконання минулорічного Держбюджету з доходами 928 млрд гривень, витратами 980,8 млрд гривень, а також обсягом повернення кредитів - майже 6,8 млрд гривень.



Зазначається також, що зростання капітальних видатків Державного бюджету у розмірі 69,8 млрд гривень в 2018 році, що більше, ніж в 2017 році приблизно в 1,7 раза.



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Схвалений урядовцями документ буде поданий до Верховної Ради, Рахункової палати та Президентові України.



Як повідомляв УНН, дефіцит Держбюджету сягнув 13,6 млрд грн.



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