Дефіцит Держбюджету сягнув 13,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Дефіцит Державного бюджету у січні-лютому 2019 року становив 13,6 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"Дефіцит Державного бюджету у січні-лютому становив 13,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, дефіцит було профінансовано за рахунок внутрішніх запозичень. У цілому у січні-лютому Мінфін розмістив ОВДП на суму, еквівалентну 60,1 млрд грн (з яких ОВДП в національні валюті у сумі 34,8 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 886 млн дол. США та 33 млн євро).
За два місяці 2019 року доходи Державного бюджету становили 124,8 млрд грн. Так, у лютому доходи Держбюджету становили 70,3 млрд грн, що на 8,6% вище від розпису. Доходи у лютому зросли на 24,9% порівняно із лютим 2018 року. Доходи загального фонду Державного бюджету у лютому ставили 97,9% від розпису, а доходи спеціального фонду становили 197,9% від розпису.
Надходження від приватизації за два місяці 2019 року становили 154,6 млн грн за рахунок малої приватизації.
Видатки державного бюджету у січні-лютому становили 138,4 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 22,3%, в тому числі загального фонду – 129,5 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 20,9%. Рівень виконання планових показників за видатками загального фонду державного бюджету – 91,4%. Міністерство фінансів та ДКСУ повністю та вчасно профінансували необхідні видатки лютого відповідно до розпису на підставі платіжних доручень, додали у відомстві.
У Мінфіні нагадали, що станом на 1 березня сума коштів на ЄКР становила 8,2 млрд грн.