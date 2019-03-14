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Мінфін цього року залучив до бюджету 34,75 млрд грн від продажу держоблігацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство фінансів України у січні-лютому на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 34,75 млрд грн, 885,5 млн дол. і 33,3 млн євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

Мінфін цього року залучив до бюджету 34,75 млрд грн від продажу держоблігацій

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За даними НБУ, за два місяці 2019 року від розміщення ОВДП до державного бюджету залучили 34 млрд 751 млн 556 тис. грн, 885 млн 495 тис. дол. та 33 млн 334 тис. євро.

Нагадаємо, за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 березня 2019 року до бюджету залучили 3,5 млрд грн, 5 березня - понад 5 млрд грн.

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