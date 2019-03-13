Від розміщень ОВДП до бюджету залучили 3,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство фінансів України у результаті розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до Державного бюджету майже 3,5 мільярда гривень. Про це повідомляється на сайті Мінфіну, передає УНН.
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"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 березня 2019 року, до державного бюджету залучено 3 498 472 617,57 гривень (за офіційним курсом НБУ)", - повідомили у Мінфіні.
Нагадаємо, 5 березня Мінфін залучив до дербюджету понад 5 млрд грн від розміщень ОВДП.