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Мінфін залучив до дербюджету понад 5 млрд грн від розміщень ОВДП

Мінфін залучив до дербюджету понад 5 млрд грн від розміщень ОВДП

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністерство фінансів України за результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 березня залучило до Держбюджету 5,692 млрд грн, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.

“За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 березня 2019 року, до державного бюджету залучено 5 692 667 097,31 гривень (за офіційним курсом НБУ)”, — йдеться у повідомленні.

Мінфін залучив до державного бюджету гривневі ОВДП: з погашенням 12.06.2019 на суму 1,737 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних; з погашенням 04.09.2019 на суму 142,335 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних; з погашенням 09.10.2019 на суму 949,311 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних; з погашенням 04.12.2019 на суму 1,765 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,5% річних; з погашенням 19.08.2020 на суму 204,846 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,07% річних; з погашенням 20.01.2021 на суму 679,327 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,5% річних; з погашенням 05.01.2022 на суму 12,521 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,5% річних.

Мінфін залучив до державного бюджету доларові ОВДП: з погашенням 12.02.2020 на суму 7.876 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 січня залучило до Держбюджету 13,569 млрд грн.

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