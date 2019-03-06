Минфин привлек в госбюджет более 5 млрд грн от размещений ОВГЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Министерство финансов Украины по результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 марта привлекло в госбюджет 5,692 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 5 марта 2019, в государственный бюджет привлечено 5692667 097,31 гривен (по официальному курсу НБУ)", - говорится в сообщении.
Минфин привлек в государственный бюджет гривневые ОВГЗ: с погашением 12.06.2019 на сумму 1,737 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых с погашением 04.09.2019 на сумму 142,335 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых с погашением 09.10.2019 на сумму 949,311 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых с погашением 04.12.2019 на сумму 1,765 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,5% годовых с погашением 19.08.2020 на сумму 204,846 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,07% годовых с погашением 20.01.2021 на сумму 679,327 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,5% годовых с погашением 05.01.2022 на сумму 12,521 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,5% годовых.
Минфин привлек в государственный бюджет долларовые ОВГЗ: с погашением 12.02.2020 на сумму 7,876 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.
Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 января привлекло в госбюджет 13,569 млрд грн.