От размещений ОВГЗ в бюджет привлекли 3,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министерство финансов Украины в результате размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в Государственный бюджет почти 3,5 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Минфина, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нерезиденты в январе увеличили инвестиции в гривневые ОВГЗ
"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 12 марта 2019 года, в государственный бюджет привлечено 3 498 472 617,57 гривен (по официальному курсу НБУ)", - сообщили в Минфине.
Напомним, 5 марта Минфин привлек в госбюджет более 5 млрд грн от размещений ОВГЗ.