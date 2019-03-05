Нерезиденти у січні наростили інвестиції у гривневі ОВДП

"За державним сектором спостерігався чистий приплив капіталу внаслідок збільшення інвестицій нерезидентів у гривневі ОВДП (0,2 млрд дол.)", - повідомили у НБУ.

Також вказано, що дохідність гривневих ОВДП у лютому залишалася практично незмінною.

"Висока дохідність гривневих ОВДП підтримувала приплив іноземних портфельних інвестицій", - зазначили у регуляторі.

При цьому зазначається, що, на відміну від попередніх місяців, у січні Україна була чистим кредитором відносно зовнішнього світу - на 0,5 млрд дол. "Збільшилися чисті зовнішні активи приватного сектору, передусім за рахунок дебіторської заборгованості за торговими кредитами реального сектору", - пояснили у НБУ.

"Чисті погашення урядом ОВДП, номінованих в іноземній валюті, серед інших причин призвели до зростання чистих зовнішніх активів банківського сектору", - додали у Нацбанку.

Нагадаємо, у НБУ пояснили, які фактори на сьогодні впливають на курс валют.