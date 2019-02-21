В НБУ пояснили, які фактори на сьогодні впливають на курс валют

По-перше, сприятлива ситуація для українських експортерів — аграріїв і металургів на зовнішніх ринках, повідомила Рожкова, називаючи фактори впливу на валютний ринок.

“По-друге, ринок звик до гнучкого курсоутворення, поступово зникає сезонність. Раніше працювало звичне очікування зростання курсу восени, що зазвичай інформаційно підігрівалося. У зв’язку з цим люди влітку починали скуповувати валюту, в результаті восени ріс курс. Точно так же діяв і бізнес, щоб уникнути курсових втрат при закупівлі імпорту. Тепер у людей і бізнесу немає панічного ажіотажу. І, бізнес і населення починає вважати, що вигідніше: тримати на депозиті в гривні під 15% або купити валюту, і вона в кращому випадку буде лежати в банку під 1-2% річних”, — заявила Рожкова.

Також, вона вважає, що валютний ринок став більш глибоким в результаті ослаблення валютних обмежень.

“Крім того, ми добре попрацювали зі службою фінансового моніторингу, перекривши механізми виведення капіталу за кордон. Раніше можна було купити валюту, що подешевшала, і відразу вивести, тоді як тепер такої можливості немає”, — впевнена перший заступник голови НБУ.

Ще одним фактором, на думку Рожкової, стало те, що з початку цього року, більш ніж на 6 млрд грн нерезиденти купили гривневі ОВДП. Тобто, інвестори заходять в Україну, продають валюту, купують облігації в гривні, що також позитивно впливає на ситуацію з курсом.

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