Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,08 грн/долар

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. На 21 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,17 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 лютого встановлені на такому рівні:

27.087563 грн за долар;

30.722714 грн за євро;

0.411310 грн за російський рубль;

35.335803 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 19 лютого курс усіх валют (окрім долара, курс якого впав) — збільшився.

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