Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,08 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На 21 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,17 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 лютого встановлені на такому рівні:
27.087563 грн за долар;
30.722714 грн за євро;
0.411310 грн за російський рубль;
35.335803 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 лютого курс усіх валют (окрім долара, курс якого впав) — збільшився.