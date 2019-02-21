Официальный курс гривны установлен на уровне 27,08 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На 21 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 февраля установлены на таком уровне:
27.087563 грн за доллар;
30.722714 грн за евро;
0.411310 грн за российский рубль;
35.335803 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 февраля курс всех валют (кроме доллара, курс которого упал) — увеличился.