В НБУ объяснили, какие факторы сегодня влияют на курс валют

Во-первых, благоприятная ситуация для украинских экспортеров - аграриев и металлургов на внешних рынках, сообщила Рожкова, называя факторы влияния на валютный рынок.

"Во-вторых, рынок привык к гибкому курсообразованию, постепенно исчезает сезонность. Ранее работало привычное ожидание роста курса осенью, обычно информационно подогревалось. В связи с этим люди летом начинали скупать валюту, в результате осенью рос курс. Точно так же действовал и бизнес, чтобы избежать курсовых потерь при закупке импорта. Теперь у людей и бизнеса нет панического ажиотажа. И, бизнес и население начинает считать, что выгоднее: держать на депозите в гривне под 15% или купить валюту, и она в лучшем случае будет лежать в банке под 1-2% годовых", - заявила Рожкова.

Также, она считает, что валютный рынок стал более глубоким в результате ослабления валютных ограничений.

"Кроме того, мы хорошо поработали со службой финансового мониторинга, перекрыв механизмы вывода капитала за рубеж. Раньше можно было купить валюту подешевела, и сразу вывести, тогда как теперь такой возможности нет", - уверена первый заместитель главы НБУ.

Еще одним фактором, по мнению Рожковой, стало то, что с начала этого года, более чем на 6 млрд грн нерезиденты купили гривневые ОВГЗ. То есть, инвесторы заходят в Украину, продают валюту, покупают облигации в гривне, что также положительно влияет на ситуацию с курсом.

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