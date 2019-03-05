Нерезиденты в январе нарастили инвестиции в гривневые ОВГЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. За государственным сектором в январе в Украине наблюдался чистый приток капитала в результате увеличения инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ - 0,2 млрд долл. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.
"За государственным сектором наблюдался чистый приток капитала в результате увеличения инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ (0,2 млрд долл.)", - сообщили в НБУ.
Также указано, что доходность гривневых ОВГЗ в феврале оставалась практически неизменной.
"Высокая доходность гривневых ОВГЗ поддерживала приток иностранных портфельных инвестиций", - отметили в регуляторе.
При этом отмечается, что, в отличие от предыдущих месяцев, в январе Украина была чистым кредитором относительно внешнего мира - на 0,5 млрд долл. "Увеличились чистые внешние активы частного сектора, прежде всего за счет дебиторской задолженности по торговым кредитам реального сектора", - пояснили в НБУ.
"Чистые погашения правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, среди других причин привели к росту чистых внешних активов банковского сектора", - добавили в Нацбанке.
Напомним, в НБУ объяснили, какие факторы сегодня влияют на курс валют.