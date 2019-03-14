Минфин в этом году привлек в бюджет 34,75 млрд грн от продажи гособлигаций

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По данным НБУ, за два месяца 2019 года от размещения ОВГЗ в государственный бюджет привлекли 34 млрд 751 млн 556 тыс. грн, 885 млн 495 тыс. долл. и 33 млн 334 тыс. евро.

Напомним, по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 12 марта 2019 года в бюджет привлекли 3,5 млрд грн, 5 марта - более 5 млрд грн.