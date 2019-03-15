Доходи Держбюджету у січні-лютому зросли на 12%

КИЇВ. 15 березня. УНН. Доходи Державного бюджету за два місяці 2019 року сягнули 124,8 млрд грн, що на 13,3 млрд грн або на 12% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.