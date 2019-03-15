Доходи Держбюджету у січні-лютому зросли на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Доходи Державного бюджету за два місяці 2019 року сягнули 124,8 млрд грн, що на 13,3 млрд грн або на 12% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"За два місяці 2019 року доходи Державного бюджету становили 124,8 млрд грн або 99,2% від розпису. Порівняно з минулим роком доходи збільшились на 13,3 млрд грн або на 12,0%", - вказали у Мінфіні.
Видатки державного бюджету за цей час становили 138,4 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 22,3% р/р.
"Дефіцит було профінансовано за рахунок внутрішніх запозичень. У цілому у січні-лютому Мінфін розмістив ОВДП на суму, еквівалентну 60,1 млрд грн", - вказали у Мінфіні.
Також вказано, що 1 березня валютний рахунок уряду було поповнено завдяки коштам, отриманим від позики, здійсненої під гарантії Світового банку, у сумі 512 млн євро.
Нагадаємо, до бюджету за два місяці зібрали 130 млрд грн мит та податків.