До бюджету за два місяці зібрали 130 млрд грн мит та податків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У січні-лютому до загального фонду держбюджету зібрано майже 130 млрд грн, що на 7,8% більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це свідчать оперативні дані Державної фіскальної служби України, передає УНН.
"За оперативними даними, у січні-лютому 2019 року надходження (збір) до загального фонду державного бюджету по платежах, що контролюються ДФС, становили 129,8 млрд грн. Це на 9,4 млрд грн, або на 7,8% перевищує відповідний показник січня-лютого 2018 року", - повідомили фіскали.
До загального фонду держбюджету у лютому поточного року, як зазначається, зібрано 67,7 млрд грн, що на 7,4 млрд грн, або на 12,3% перевищує надходження лютого минулого року.
Податкових платежів до загального фонду держбюджету у лютому, за даними ДФС, зібрано 42,1 млрд грн. Це на 17,6% або на 6,3 млрд грн перевищує минулорічний показник. Митних платежів – 25,6 млрд грн, що на 1,1 млрд грн, або на 4% більше, ніж у лютому минулого року.
Нагадаємо, у лютому 2019 року доходи державного бюджету сукупно становили 70,3 млрд грн.