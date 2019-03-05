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До бюджету за два місяці зібрали 130 млрд грн мит та податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У січні-лютому до загального фонду держбюджету зібрано майже 130 млрд грн, що на 7,8% більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це свідчать оперативні дані Державної фіскальної служби України, передає УНН.

"За оперативними даними, у січні-лютому 2019 року надходження (збір) до загального фонду державного бюджету по платежах, що контролюються ДФС, становили 129,8 млрд грн. Це на 9,4 млрд грн, або на 7,8% перевищує відповідний показник січня-лютого 2018 року", - повідомили фіскали.

До загального фонду держбюджету у лютому поточного року, як зазначається, зібрано 67,7 млрд грн, що на 7,4 млрд грн, або на 12,3% перевищує надходження лютого минулого року.

Податкових платежів до загального фонду держбюджету у лютому, за даними ДФС, зібрано 42,1 млрд грн. Це на 17,6% або на 6,3 млрд грн перевищує минулорічний показник. Митних платежів – 25,6 млрд грн, що на 1,1 млрд грн, або на 4% більше, ніж у лютому минулого року.

Нагадаємо, у лютому 2019 року доходи державного бюджету сукупно становили 70,3 млрд грн.

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