До бюджету за два місяці зібрали 130 млрд грн мит та податків

КИЇВ. 5 березня. УНН. У січні-лютому до загального фонду держбюджету зібрано майже 130 млрд грн, що на 7,8% більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це свідчать оперативні дані Державної фіскальної служби України, передає УНН.