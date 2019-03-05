В бюджет за два месяца собрали 130 млрд грн таможенных платежей и налогов

"По оперативным данным, в январе-феврале 2019 года поступления (сбор) в общий фонд государственного бюджета по платежам, которые контролируются ГФС, составляли 129,8 млрд грн, что на 9,4 млрд грн, или на 7,8% превышает соответствующий показатель января-февраля 2018 года", - сообщили фискалы.

В общий фонд госбюджета в феврале текущего года, как отмечается, собрано 67,7 млрд грн, что на 7,4 млрд грн, или на 12,3% превышает поступления февраля прошлого года.

Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в феврале, по данным ГФС, собрано 42,1 млрд грн. Это на 17,6% или на 6,3 млрд грн превышает прошлогодний показатель. Таможенных платежей - 25,6 млрд грн, что на 1,1 млрд грн, или на 4% больше, чем в феврале прошлого года.

Напомним, в феврале 2019 года доходы государственного бюджета совокупно составили 70,3 млрд грн.