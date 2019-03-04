У лютому доходи держбюджету склали 108% від запланованих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У лютому 2019 року доходи державного бюджету сукупно склали 70,3 млрд грн, тобто 108,6% від запланованих. При цьому в спеціальному фонді спостерігається значне перевиконання доходів, в той час як у загальному - дефіцит, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного казначейства.
У лютому доходи до загального фонду держбюджету склали 97,7% від розпису. Це пов'язано з тим, що фактичний ріст імпорту видався меншим, ніж очікували при закладанні бюджету. Також мала місце переплата за газ, скоротилось виробництво тютюну тощо.
При цьому доходу спеціального фонду склали 198% від розпису. Держказначейство пояснює це надходженням фонду ввізного мита, ПДВ, акцизних зборів з "євроблях" тощо.
Крім того, внаслідок судових рішень у корупційних справах до бюджету надійшло 1,5 млрд конфіскованих коштів.
Зазначається, що бюджетні доходи за перші два місяці 2019 року, що склали 124,8 млрд грн (99,2% від розпису), на 12% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
Як повідомляв УНН, за даними Нацбанку, причиною дефіциту державного бюджету у січні 2019 року стало падіння доходів на тлі стрімкого збільшення видатків.
Нагадаємо, державний бюджет за січень 2019 року виконано із дефіцитом 11,9 млрд грн.