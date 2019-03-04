У лютому доходи держбюджету склали 108% від запланованих

У лютому доходи до загального фонду держбюджету склали 97,7% від розпису. Це пов'язано з тим, що фактичний ріст імпорту видався меншим, ніж очікували при закладанні бюджету. Також мала місце переплата за газ, скоротилось виробництво тютюну тощо.

При цьому доходу спеціального фонду склали 198% від розпису. Держказначейство пояснює це надходженням фонду ввізного мита, ПДВ, акцизних зборів з "євроблях" тощо.

Крім того, внаслідок судових рішень у корупційних справах до бюджету надійшло 1,5 млрд конфіскованих коштів.

Зазначається, що бюджетні доходи за перші два місяці 2019 року, що склали 124,8 млрд грн (99,2% від розпису), на 12% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНН, за даними Нацбанку, причиною дефіциту державного бюджету у січні 2019 року стало падіння доходів на тлі стрімкого збільшення видатків.

Нагадаємо, державний бюджет за січень 2019 року виконано із дефіцитом 11,9 млрд грн.