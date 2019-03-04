НБУ роз'яснив причину дефіциту держбюджету в січні

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Причиною дефіциту державного бюджету у січні 2019 року на рівні 11,9 млрд грн стало падіння доходів на тлі стрімкого збільшення видатків. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.

"У січні державний бюджет виконано з дефіцитом (11,9 млрд грн) унаслідок падіння доходів (на 1,2% р/р) на тлі стрімкого збільшення видатків (на 40,4% р/р)", - вказали у НБУ.

Зменшення доходів, як зазначається, частково спричинене тимчасовим фактором - значними обсягами відшкодування ПДВ на рівні 19,7 млрд грн. Іншими чинниками, за даними Нацбанку, були слабкий імпорт, зміцнення гривні та різке падіння виробництва тютюнових виробів.

Стрімке зростання видатків, зазначено в огляді НБУ, пов’язане передусім зі значними витратами на соціальне забезпечення, а саме – на підтримку Пенсійного фонду.

"Завдяки традиційному для початку року профіциту місцевих бюджетів зведений бюджет мав незначне від’ємне сальдо (0,4 млрд грн)", - вказали у центральному банку України.

Нагадаємо, державний бюджет за січень 2019 року виконано із дефіцитом 11,9 млрд грн.

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