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Дефіцит держбюджету сягнув майже 12 млрд грн

Дефіцит держбюджету сягнув майже 12 млрд грн

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Державний бюджет за січень 2019 року виконано із дефіцитом обсягом 11,9 млрд грн, передає УНН з посиланням на дані Мінфіну.

"Державний бюджет за січень 2019 року було виконано з дефіцитом у сумі 11,9 млрд грн, в т.ч. загальний фонд – дефіцит у сумі 18,2 млрд гривень", - повідомили у Мінфіні.

Державні запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету, як повідомляється, були здійснені на внутрішньому ринку обсягом 41,7 млрд гривень. Здійснення зовнішніх запозичень не передбачалось у звітному періоді.

Зведений бюджет за січень 2019 року, як зазначається, виконано з дефіцитом у сумі 0,4 млрд гривень.

У січні 2019 року погашення основної суми боргу держбюджету становило 40,2 млрд гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 39,3 млрд грн, зовнішнього боргу – 1 млрд гривень.

Від приватизації державного майна за січень 2019 року надійшло до державного бюджету 122,3 млн гривень.

Нагадаємо, дефіцит Державного бюджету у 2018 році становив 59,2 млрд грн порівняно із запланованим рівнем у 80,6 млрд грн. За оцінкою, він становив близько 1,7% ВВП.

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