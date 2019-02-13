Держбюджет у січні зведено з дефіцитом у 12,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Дефіцит Державного бюджету у січні 2019 року сягнув 12,3 млрд грн. Про це свідчать оперативні дані Мінфіну, передає УНН.
"Дефіцит державного бюджету дорівнював 12,3 млрд грн", - повідомили у Мінфіні.
У відомстві додали, що дефіцит було профінансовано за рахунок внутрішніх запозичень.
"У цілому у січні Мінфін розмістив ОВДП на суму, еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національні валюті у сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн дол. США та 33,3 млн євро)", - вказали у Мінфіні.
Видатки державного бюджету у січні 2019 року, за оперативними даними, становили 66,1 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 41%, у тому числі загального фонду – 62 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 37,3%.
Рівень виконання планових показників за видатками загального фонду державного бюджету сягнув 88%.
Найбільш значущі для держави видатки (соціальні видатки, видатки на оборону та безпеку та на обслуговування державного боргу) були профінансовані у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень, додали у Мінфіні.
Також у Мінфіні зазначили, що дефіцит Державного бюджету у 2018 році становив 59,2 млрд грн порівняно із запланованим рівнем у 80,6 млрд грн. "За оцінкою, він становив близько 1,7% ВВП", - вказали у Мінфіні.
Нагадаємо, НБУ пояснив причину значного дефіциту Бюджету-2018.