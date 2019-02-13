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Госбюджет в январе сведен с дефицитом в 12,3 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9176 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Дефицит государственного бюджета в января 2019 года достиг 12,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют оперативные данные Минфина, передает УНН.

"Дефицит государственного бюджета равнялся 12,3 млрд грн", - сообщили в Минфине.

В ведомстве добавили, что дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований.

"В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - указали в Минфине.

Расходы государственного бюджета в январе 2019 года, по оперативным данным, составили 66,1 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018-го на 41%, в том числе общего фонда - 62 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 на 37,3%.

Уровень выполнения плановых показателей по расходам общего фонда государственного бюджета достиг 88%.

Наиболее значимые для государства расходы (социальные расходы, расходы на оборону и безопасность и на обслуживание государственного долга) были профинансированы в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений, добавили в Минфине.

Также в Минфине отметили, что дефицит Государственного бюджета в 2018 году составил 59,2 млрд грн по сравнению с запланированным уровнем в 80,6 млрд грн. "По оценке, он составил около 1,7% ВВП", - указали в Минфине.

Напомним, НБУ объяснил причину значительного дефицита Бюджета-2018.

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