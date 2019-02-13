Госбюджет в январе сведен с дефицитом в 12,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Дефицит государственного бюджета в января 2019 года достиг 12,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют оперативные данные Минфина, передает УНН.
"Дефицит государственного бюджета равнялся 12,3 млрд грн", - сообщили в Минфине.
В ведомстве добавили, что дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований.
"В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - указали в Минфине.
Расходы государственного бюджета в январе 2019 года, по оперативным данным, составили 66,1 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018-го на 41%, в том числе общего фонда - 62 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 на 37,3%.
Уровень выполнения плановых показателей по расходам общего фонда государственного бюджета достиг 88%.
Наиболее значимые для государства расходы (социальные расходы, расходы на оборону и безопасность и на обслуживание государственного долга) были профинансированы в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений, добавили в Минфине.
Также в Минфине отметили, что дефицит Государственного бюджета в 2018 году составил 59,2 млрд грн по сравнению с запланированным уровнем в 80,6 млрд грн. "По оценке, он составил около 1,7% ВВП", - указали в Минфине.
Напомним, НБУ объяснил причину значительного дефицита Бюджета-2018.