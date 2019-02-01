НБУ пояснив причину значного дефіциту Бюджету-2018

"У грудні державний бюджет очікувано виконано зі значним дефіцитом (59,1 млрд грн) порівняно з майже нульовим сальдо за підсумками січня-листопада. Формування дефіциту стало результатом традиційно значних обсягів видатків у грудні на тлі й надалі помірного зростання доходів державного бюджету", - повідомили у НБУ.

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Доходи у грудні 2018 року перевищили минулорічний показник на 23% р/р, але річні темпи зростання були дещо меншими порівняно з попереднім місяцем за рахунок майже усіх ключових податків, насамперед податкових надходжень із ввезених в Україну товарів.

"Це відбулося під впливом зміцнення гривні та стрімкого зниження темпів зростання імпорту. Натомість внутрішні податки забезпечили основний внесок у зростання доходів завдяки поверненню до зростання наприкінці року обсягів виробництва окремих підакцизних товарів (зокрема тютюнових виробів), високим темпам зростання заробітної плати, а також через дещо менший обсяг відшкодування ПДВ порівняно з середньомісячними обсягами за попередні одинадцять місяців", - пояснили у регуляторі.

Іншим вагомим джерелом зростання доходів, як зазначається, були неподаткові надходження завдяки перерахуванню НАК "Нафтогаз України" залишку дивідендів у 7,9 млрд грн за 2017 рік (торік дивіденди були повністю перераховані в червні).

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"Традиційно на грудень припали найбільші обсяги видатків – 14,6% річного обсягу. Найбільш помітним було зростання витрат на використання товарів та послуг (на 50,3% р/р), які мали основний внесок у збільшення видатків. Також найбільшими за рік були перерахування Пенсійному фонду, зокрема на погашення позичок на покриття розривів у ліквідності в попередні періоди", - зауважили у НБУ.

Водночас темпи приросту за іншими напрямами поточних видатків, як повідомляється, знизилися. Очікувано сповільнилося зростання видатків на обслуговування боргу, а витрати на поточні трансферти та інші поточні видатки скоротилися. Зростання капітальних видатків залишилося високим, хоча темпи зменшилися на тлі високої бази порівняння, додали у Нацбанку.

У грудні місцеві бюджети, як вказано, виконані з дефіцитом у 30,7 млрд грн унаслідок подальшого нарощення видатків на тлі скорочення власних надходжень. Таке сальдо зумовило формування річного дефіциту місцевих бюджетів (8,5 млрд грн).

"Ураховуючи дефіцит бюджетів усіх рівнів, від'ємне сальдо зведеного бюджету в грудні сягнуло 89,8 млрд грн, а річний дефіцит склав 67,8 млрд грн, перевищивши показник 2017 року", - вказали у НБУ.

Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що дефіцит Бюджету у 2018 році був у межах запланованого.